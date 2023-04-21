У метро в Стамбулі виконали український гімн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Стамбульському метро заспівали гімн України. Про це пише УНН з посиланням на QHA.
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На новозбудованій станції метро у Стамбулі турецький інженер виконав гімн України.
Чоловік вирішив записати відео, де сказав: "тут гарна акустика, і зараз я вам це доведу", після чого заспівав гімн українською мовою. Після виконання, турецький інженер додав, що вірить в перемогу України у війні.
"Україна переможе в цій війні. Наша віра в перемогу ніколи не згасала", - сказав чоловік після виконання гімну.
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#Türk mühendisten #Ukrayna Milli Marşı performansıhttps://t.co/eXAV6XDjqn pic.twitter.com/EnTKYaTWLx— QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) April 20, 2023