В метро в Стамбуле исполнили украинский гимн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Стамбульском метро спели гимн Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на QHA.
Детали
На новопостроенной станции метро в Стамбуле турецкий инженер исполнил гимн Украины.
Мужчина решил записать видео, где сказал: "здесь хорошая акустика, и сейчас я вам это докажу", после чего спел гимн на украинском языке. После исполнения, турецкий инженер добавил, что верит в победу Украины в войне.
"Украина победит в этой войне. Наша вера в победу никогда не угасала", - сказал мужчина после исполнения гимна.
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#Türk mühendisten #Ukrayna Milli Marşı performansıhttps://t.co/eXAV6XDjqn pic.twitter.com/EnTKYaTWLx— QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) 20 апреля 2023 года