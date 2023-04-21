В метро в Стамбуле исполнили украинский гимн

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На новопостроенной станции метро в Стамбуле турецкий инженер исполнил гимн Украины.

Мужчина решил записать видео, где сказал: "здесь хорошая акустика, и сейчас я вам это докажу", после чего спел гимн на украинском языке. После исполнения, турецкий инженер добавил, что верит в победу Украины в войне.

"Украина победит в этой войне. Наша вера в победу никогда не угасала", - сказал мужчина после исполнения гимна.

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#Türk mühendisten #Ukrayna Milli Marşı performansıhttps://t.co/eXAV6XDjqn pic.twitter.com/EnTKYaTWLx