Фристайлистка Шарп принесла Канаде восьмое "золото" ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Южной Корее в дисциплине хафпайп, информирует УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
В своей лучшей попытке Шарп получила оценку 95,80 балла, которой хватило для награды высшей пробы. “Серебро” соревнований — у француженки Мари Мартино, которая показала результат 92,60. “Бронза” досталась фристайлистке с США Бритиш Сигурни с — 91,60.
Примечательно, что ранее лучшим результатом в карьере 25-летней Шарп было “серебро” чемпионата мира в 2015 году в австрийском городе Крайшберг.
Стоит отметить, что Канада на нынешних Играх является лидером по количеству наград во фристайле — 2 “золота”, 1 “серебро” и 1 “бронза”.
Добавим также, в общем активе канадской сборной в Пхенчхане уже 8 золотых медалей.