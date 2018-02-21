Фрістайлістка Шарп принесла Канаді восьме "золото" ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Канадська фрістайлістка Кессі Шарп завоювала золоту медаль Олімпійських ігор у Південній Кореї в дисципліні хафпайп, інформує УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
У своїй найкращій спробі Шарп отримала оцінку 95,80 бали, якої вистачило для нагороди найвищого ґатунку. “Срібло” змагань — у француженки Марі Мартіно, яка показала результат 92,60. “Бронза” дісталася фрістайлістці з США Бріте Сігурні з — 91,60.
Примітно, що раніше кращим результатом в кар’єрі 25-річної Шарп було “срібло” чемпіонату світу в 2015 році в австрійському місті Крайшберг.
Варто відзначити, що Канада на цьогорічних Іграх є лідером за кількістю нагород у фрістайлі — 2 “золота”, 1 “срібло” та 1 “бронза”.
Додамо також, в загальному доробку канадської збірної у Пхьончхані вже 8 золотих медалей.