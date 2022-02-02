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15 марта, 19:03 • 102849 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134545 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118642 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112520 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102191 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100169 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87610 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120402 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127068 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фристайл, керлинг и хоккей: расписание Олимпиады на 3 февраля

Фристайл, керлинг и хоккей: расписание Олимпиады на 3 февраля

Киев • УНН

 • 17998 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. 3 февраля начнется второй день зимних Олимпийских игр в Пекине. УНН сообщает расписание соревнований на этот день.

Расписание 2-го дня зимней Олимпиады-2022 (по киевскому времени)

  • 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Австралия - Китай
  • 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Швеция - Чехия
  • 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. США-Италия
  • 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания - Канада
  • 06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Чехия-Китай
  • 06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Швейцария
  • 08:05. Керлинг. Микст. Италия-Швейцария
  • 08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. США-Норвегия
  • 10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Швеция-Япония
  • 12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация
  • 13:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация
  • 14:05. Керлинг. Микст. Норвегия-Канада
  • 14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария - Великобритания
  • 14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Китай - Швеция
  • 14:05. Керлинг. Микст. Чехия-Австралия
  • 15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США

Кроме того, украинские спортсмены примут участие в тренировочных заездах.

Санный спорт

10:45 - 3-й тренировочный заезд. Мужчины. Группа А: Антон Дукач, Андрей Мандзий

После третьего заезда - 4-й тренировочный заезд. Мужчины. Группа А: Антон Дукач, Андрей Мандзий

14:15 - 1-й тренировочный заезд. Женщины. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

После первого заезда - 2-й тренировочный заезд. Женщины. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Напомним, торжественное открытие Олимпиады состоится 4 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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