Фристайл, керлинг и хоккей: расписание Олимпиады на 3 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. 3 февраля начнется второй день зимних Олимпийских игр в Пекине. УНН сообщает расписание соревнований на этот день.
Расписание 2-го дня зимней Олимпиады-2022 (по киевскому времени)
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- 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Австралия - Китай
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- 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Швеция - Чехия
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- 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. США-Италия
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- 03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания - Канада
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- 06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Чехия-Китай
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- 06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Швейцария
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- 08:05. Керлинг. Микст. Италия-Швейцария
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- 08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. США-Норвегия
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- 10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Швеция-Япония
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- 12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация
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- 13:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация
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- 14:05. Керлинг. Микст. Норвегия-Канада
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- 14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария - Великобритания
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- 14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Китай - Швеция
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- 14:05. Керлинг. Микст. Чехия-Австралия
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- 15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США
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Кроме того, украинские спортсмены примут участие в тренировочных заездах.
Санный спорт
10:45 - 3-й тренировочный заезд. Мужчины. Группа А: Антон Дукач, Андрей Мандзий
После третьего заезда - 4-й тренировочный заезд. Мужчины. Группа А: Антон Дукач, Андрей Мандзий
14:15 - 1-й тренировочный заезд. Женщины. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
После первого заезда - 2-й тренировочный заезд. Женщины. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
Напомним, торжественное открытие Олимпиады состоится 4 февраля.