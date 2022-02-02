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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 39215 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Фристайл, керлінг та хокей: розклад Олімпіади на 3 лютого

Фристайл, керлінг та хокей: розклад Олімпіади на 3 лютого

Київ • УНН

 • 18001 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. 3 лютого розпочнеться другий день зимових Олімпійських ігор в Пекіні. УНН повідомляє розклад змагань на цей день.

Розклад 2-го дня зимової Олімпіади-2022 (за київським часом)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
  • 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія – США

Крім того, українські спортсмени візьмуть участь у тренувальних заїздах.

Санний спорт

10:45 - 3-й тренувальний заїзд. Чоловіки. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

Після третього заїзду - 4-й тренувальний заїзд. Чоловіки. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

14:15 - 1-й тренувальний заїзд. Жінки. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

Після першого заїзду - 2-й тренувальний заїзд. Жінки. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, урочисте відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого.

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