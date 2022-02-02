Фристайл, керлінг та хокей: розклад Олімпіади на 3 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. 3 лютого розпочнеться другий день зимових Олімпійських ігор в Пекіні. УНН повідомляє розклад змагань на цей день.
Розклад 2-го дня зимової Олімпіади-2022 (за київським часом)
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- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
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- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
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- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
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- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
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- 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
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- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
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- 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
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- 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
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- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
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- 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
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- 13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
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- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
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- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
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- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
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- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
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- 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія – США
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Крім того, українські спортсмени візьмуть участь у тренувальних заїздах.
Санний спорт
10:45 - 3-й тренувальний заїзд. Чоловіки. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
Після третього заїзду - 4-й тренувальний заїзд. Чоловіки. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
14:15 - 1-й тренувальний заїзд. Жінки. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
Після першого заїзду - 2-й тренувальний заїзд. Жінки. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
Нагадаємо, урочисте відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого.