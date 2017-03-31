Фрегат ВМС Франции La Fayette прибыл в порт Одессы

Фрегаты типа "La Fayette" имеют на вооружении 8 противокорабельных ракет Exocet MM40 block III (дальность 180 км) и 1 ЗРК Crotale CN2, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Длина "La Fayette" - 125 метров, ширина - 15,4, осадка - 4,8 метров, полное водоизмещение - 3 тыс. 600 т. Скорость - 25 узлов, дальность плавания - 7000 морских миль на 15 узлах. Экипаж - 164 человека. Также на борту есть вертолет.

Напомним, 31 марта Американские военные и техника прибыли в Польшу .