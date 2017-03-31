Фрегат ВМС Франции La Fayette прибыл в порт Одессы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44795 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103500 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159050 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117574 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117200 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112956 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154225 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Фрегат ВМС Франции La Fayette прибыл в порт Одессы

Фрегат ВМС Франции La Fayette прибыл в порт Одессы

Киев  •  УНН

 • 11582 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня утром у причала Морского вокзала пришвартовался современный военный корабль типа La Fayette с управляемым ракетным оружием. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Фрегаты типа "La Fayette" имеют на вооружении 8 противокорабельных ракет Exocet MM40 block III (дальность 180 км) и 1 ЗРК Crotale CN2, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Длина "La Fayette" - 125 метров, ширина - 15,4, осадка - 4,8 метров, полное водоизмещение - 3 тыс. 600 т. Скорость - 25 узлов, дальность плавания - 7000 морских миль на 15 узлах. Экипаж - 164 человека. Также на борту есть вертолет.

Напомним, 31 марта Американские военные и техника прибыли в Польшу .

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