Фрегат ВМС Франції La Fayette прибув до порту Одеси

Фрегати типу “La Fayette” мають на озброєнні 8 протикорабельних ракет Exocet MM40 block III (дальність 180 км) і 1 ЗРК Crotale CN2, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот.

Довжина “La Fayette” — 125 метрів, ширина — 15,4, осадка — 4,8 метрів, повна водотоннажність — 3600 тонн. Швидкість — 25 вузлів, дальність плавання — 7 тисяч морських миль на 15 вузлах. Екіпаж — 164 особи. Також на борту є вертоліт.

Нагадаємо, 31 березня Американські військові і техніка прибули до Польщі.