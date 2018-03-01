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Freedom House предупредила парламент Украины о последствиях увеличения надзора за общественными активистами

Киев  •  УНН

 • 11881 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В международной правозащитной организации Freedom House заявили, что украинский парламент рискует поставить под угрозу демократию в стране, если проголосует за законопроекты, которые увеличат государственный мониторинг институтов гражданского общества, поданные Президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт международной организации Freedom House.

В документе указывается, что попытки поставить гражданское общество под контроль властей, “похожи на действия, предпринимаемые в России и Казахстане”. Эта инициатива, по мнению Freedom House, может серьезно навредить демократии в стране и снизить эффективность омбудсмена.

“Рада рискует нанести серьезный ущерб демократии в Украине, приняв законы, которые придадут обременительный надзор за организациями гражданского общества и подорвут эффективность омбудсмена”, — заявил Марк Берендт, директор организации по программам Европы и Евразии.

Он призвал отказаться от законопроектов или отложить голосование, пока законодательство рассматривается Венецианской комиссией Совета Европы, группой независимых экспертов по конституционному праву. А результаты ожидаются 18 марта.

“Раде следует отложить или отклонить голоса по обоим вопросам до тех пор, пока они не будут соответствовать международным обязательствам Украины в области прав человека, и подождать оценки Венецианской комиссии в конце марта”, — советует Берендт.

Напомним, 8 июля 2017 Президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов “О внесении изменений в Налоговый кодекс” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи”, по которым общественные организации будут обязаны раскрывать информацию о своем финансировании и использовании международной помощи. Эти нормы правозащитные организации назвали дискриминационными.

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