Freedom House попередила парламент України про наслідки збільшення нагляду за громадськими активістами

КИЇВ. 1 березня. УНН. У міжнародній правозахисній організації Freedom House заявили, що український парламент ризикує поставити під загрозу демократію в країні, якщо проголосує за законопроекти, які збільшать державний моніторинг інститутів громадянського суспільства, поданий Президентом Петром Порошенком. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт міжнародної організації Freedom House.