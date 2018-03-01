Freedom House попередила парламент України про наслідки збільшення нагляду за громадськими активістами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У міжнародній правозахисній організації Freedom House заявили, що український парламент ризикує поставити під загрозу демократію в країні, якщо проголосує за законопроекти, які збільшать державний моніторинг інститутів громадянського суспільства, поданий Президентом Петром Порошенком. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт міжнародної організації Freedom House.
У документі вказується, що спроби поставити громадянське суспільство під контроль влади, “схожі на дії, що вживаються в Росії і Казахстані”. Ця ініціатива, на думку Freedom House, може серйозно нашкодити демократії у країні та знизити ефективність омбудсмена.
“Рада ризикує завдати серйозної шкоди демократії в Україні, ухваливши закони, які додадуть обтяжливий нагляд за організаціями громадянського суспільства і підірвуть ефективність омбудсмена”, — заявив Марк Берендт, директор організації з програм Європи і Євразії.
Він закликав відмовитися від законопроектів або відкласти голосування, поки законодавство розглядається Венеціанською комісією Ради Європи, групою незалежних експертів з конституційного права. А результати очікуються 18 березня.
“Раді слід відкласти або відхилити голоси з обох питань доти, доки вони не будуть відповідати міжнародним зобов’язанням України в галузі прав людини, і почекати оцінки Венеціанської комісії наприкінці березня”, — радить Берендт.
Нагадаємо, 8 липня 2017 року Президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради України проекти законів “Про внесення змін до Податкового кодексу” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги”, за якими громадські організації будуть зобов’язані розкривати інформацію про своє фінансування та використання міжнародної допомоги. Ці норми правозахисні організації назвали дискримінаційними.