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Freedom House констатировал низкий уровень свободы слова в мире за 13 лет

Киев • УНН

 • 11945 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Freedom House констатировали, что свободы слова в мире в 2016 году стало меньше, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Freedom House констатировал низкий уровень свободы слова в мире за 13 лет

Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House в ежегодном отчете, посвященном состоянию свободы СМИ в мире, заявила, что уровень свободы слова в мире в 2016 году опустился до минимума за последние 13 лет.

В отчете отметили росте угроз для свободы прессы, связанные, в частности, с попытками правительств разных стран ограничить медиа и несогласных с государственной политикой.

"Политические лидеры и отдельные партии во многих демократиях - включая Соединенные Штаты, Польшу, Филиппины и Южную Африку - совершали атаки на авторитет независимых медиа и на основанную на фактах журналистику, отвергая традиционную контролирующую роль прессы в свободных обществах", - сообщает Freedom House.

Напомним, МИД РФ назвал дискриминацией отказ штаба Е.Макрона в аккредитации российских СМИ.

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