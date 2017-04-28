Freedom House констатувала найнижчий рівень свободи слова у світі за 13 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Freedom House, констатували, що свободи слова у світі у 2016 році стало менше, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Міжнародна неурядова правозахисна організація Freedom House у щорічному звіті, присвяченому стану свободи ЗМІ у світі, заявила, що рівень свободи слова у світі у 2016 році опустився до мінімуму за останні 13 років.
У звіті наголосили на зростанні загроз для свободи преси, які пов'язані, зокрема, із намаганнями урядів різних держав обмежити медіа та незгодних з державною політикою.
"Політичні лідери та окремі партії у багатьох демократіях - включаючи Сполучені Штати, Польщу, Філіппіни та Південну Африку - здійснювали атаки на авторитет незалежних медіа та на базовану на фактах журналістику, відкидаючи традиційну контролюючу роль преси у вільних суспільствах", - повідомляє Freedom House.
Нагадаємо, МЗС РФ назвав дискримінацією відмову штабу Е.Макрона в акредитації російських ЗМІ.