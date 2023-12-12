Французского писателя Бегбедера задержали по делу об изнасиловании

Французский писатель Фредерик Бегбедер задержан в полицейском комиссариате города По, куда его вызвали на допрос, передает УНН со ссылкой на France Bleu.

Детали

Писатель Фредерик Бегбедер был вызван в полицейский участок По. Информацию подтвердил прокурор Родольф Жарри. Предварительное расследование начато по факту изнасилования, сообщил franceinfo источник в полиции.

Согласно информации, собранной franceinfo, летом прошлого года молодая женщина подала жалобу на писателя. Она утверждает, что имела первую половую связь с ним по согласию, а затем вторую без согласия той же ночью. События происходили в номере отеля.

Ранее в тот же день прокуратура уточнила, что это "дело не связано с наркотиками", без дополнительных комментариев.