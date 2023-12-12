Французского писателя Бегбедера задержали по делу об изнасиловании
Киев • УНН
Французский писатель Фредерик Бегбедер был задержан для допроса в По в связи с обвинениями в изнасиловании после жалобы молодой женщины.
Французский писатель Фредерик Бегбедер задержан в полицейском комиссариате города По, куда его вызвали на допрос, передает УНН со ссылкой на France Bleu.
Детали
Писатель Фредерик Бегбедер был вызван в полицейский участок По. Информацию подтвердил прокурор Родольф Жарри. Предварительное расследование начато по факту изнасилования, сообщил franceinfo источник в полиции.
Согласно информации, собранной franceinfo, летом прошлого года молодая женщина подала жалобу на писателя. Она утверждает, что имела первую половую связь с ним по согласию, а затем вторую без согласия той же ночью. События происходили в номере отеля.
Ранее в тот же день прокуратура уточнила, что это "дело не связано с наркотиками", без дополнительных комментариев.
Французского писателя Бегбедера задержали по делу об изнасиловании
Французский писатель Фредерик Бегбедер был задержан для допроса в По в связи с обвинениями в изнасиловании после жалобы молодой женщины.
Саммит ЕС будет очень не простой, много дискуссий не только по украинскому вопросу - МИД
На саммите ЕС будут обсуждаться пять ключевых вопросов, связанных с Украиной, таких как переговоры о членстве в ЕС и финансовой поддержке, в условиях интенсивной и креативной дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что саммит будет сложным из-за юридических и политических сложностей различных вопросов.
Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных
Кибератака на сеть "Киевстар" не повлияла на военных, поскольку они используют разные методы связи.
15 лет тюрьмы получил информатор так называемого "мдб днр"
Суд приговорил жителя Торецка к 15 годам лишения свободы за государственную измену, признав его виновным в сборе разведывательных данных для "горловского министерства государственной безопасности Донецкой народной республики", которые были использованы против Украины.
Словацкое сообщество Закарпатья просит председателя Евросовета поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Словацкое сообщество Закарпатья обратилось к лидерам ЕС за поддержкой в открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что страна достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, особенно в отношении прав национальных меньшинств.
OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.
Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.
Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось
Система оповещения о воздушной опасности в Киеве продолжает работать, несмотря на сбой в сети "Киевстар". Однако система оповещения в Борисполе временно не работает, а полиция будет использовать громкоговорители для информирования жителей о воздушной тревоге.
Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.
Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс
Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.