Французского нападающего признали лучшим молодым игроком ЧМ-2018

На этом мундиале, первом в его недолгой пока карьере, Килиан Мбаппе добавлял от матча к матчу, за что получил признание - "Лучший молодой игрок соревнований".

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19-летний французский футболист покорил футбольный мир своими потрясающими рывками и нестандартными решениями. Забив два гола в Аргентине в 1/8 финала, нападающий занял вторую строчку в списке самых юных игроков, которые сделали дубль в матче плей-офф чемпионата мира. Выше него остается только легендарный Пеле, который отличился в 17-летнем возрасте еще в 1958 году.

Кроме того, мяч, забитый Мбаппе в финале, окончательно снял вопрос о победителе ЧМ-2018 в России.

Заметим, что звание лучшего вратаря турнира получил кипер сборной Бельгии - Тибо Куртуа.