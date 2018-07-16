Французького нападника визнали кращим молодим гравцем ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За підсумками футбольного чемпіонату світу в Росії визначились ще двоє володарів престижних персональних нагород, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
На цьому Мундіалі, першому в його недовгій поки кар'єрі, Кіліан Мбаппе додавав від матчу до матчу, за що отримав визнання – "Кращий молодий гравець змагань".
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19-річний французький футболіст підкорив футбольний світ своїми приголомшливими ривками і нестандартними рішеннями. Забивши два голи Аргентині в 1/8 фіналу, нападник посів другий рядок у списку найбільш юних гравців, які зробили дубль в матчі плей-оф чемпіонату світу. Вище нього залишається тільки легендарний Пеле, який відзначився в 17-річному віці ще в 1958 році.
Окрім того, м'яч, забитий Мбаппе в фіналі, остаточно зняв питання про переможця ЧС-2018 в Росії.
Зауважимо, що звання кращого воротаря турніру отримав кіпер збірної Бельгії – Тібо Куртуа.