Так, в русском православном духовно-культурном центре в Париже после конференции 21 сентября в 16:00 состоится показ документального фильма "Культурное наследие южнокрымского побережья и его хранители". Журнал путешествий "снят в 2018 году французским режиссером Мариан Лакомб, в оккупированном Крыму. Как отмечается, она представит видеопортреты людей разных возрастов и профессий, объединенных любовью к Крыму.

Сообщается, что конференция посвящена культурному наследию Южного Крыма.

Кроме того, отмечается, что с докладами выступят заместитель генерального директора Эрмитажа (Санкт-Петербург) Светлана Адаксина и заместитель директора Никитского ботанического сада (Ялта) Олег Коротков.

Кроме того, в так называемом министерстве культуры республики Крым рассказывают о выставке "Культурное наследие Южного берега Крыма и его охранники" где в рамках проекта, также будет показан фильм французского режиссера, который она сняла во временно оккупированном Крыму.

"Уникальную атмосферу фотовыставки дополняет демонстрация фильма французского режиссера Мариан Лакомб, повествующий о процессе создания выставки и людей, которые оставили значительный след в истории сохранения и популяризации культурного наследия", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, легкоатлетическая сборная Ирана проведет тренировочный сбор в оккупированном Крыму.