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Французький режисер зняла фільм в окупованому Криму

Французький режисер зняла фільм в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Французький режисер Маріан Лакомб зняла у 2018 році фільм "Культурна спадщина південнокримського узбережжя і його хранителі" в окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на програму заходу "Дні європейської спадщини".

Так, в російському православному духовно-культурному центрі в Парижі після конференції 21 вересня о 16:00 відбудеться показ документального фільму "Культурна спадщина південнокримського узбережжя і його хранителі". Журнал подорожей "знятий у 2018 році французьким режисером Маріан Лакомб, в окупованому Криму. Як зазначається, вона представить відеопортрети людей різного віку та професій, об'єднаних любов'ю до Криму.

Повідомляється, що конференція присвячена культурній спадщині Південного Криму.

Окрім того, зазначається, що з доповідями виступлять заступник генерального директора Ермітажу (Санкт-Петербург) Світлана Адаксіна і заступник директора Нікітського ботанічного саду (Ялта) Олег Коротков.

Окрім того, в так званому міністерстві культури республіки Крим розповідають про виставку "Культурна спадщина Південного берега Криму і його охоронців" де в рамках проекту, також буде показаний фільм французького режисера, який вона зняла в тимчасово окупованому Криму.

"Унікальну атмосферу фотовиставки доповнює демонстрація фільму французького режисера Маріан Лакомб, що оповідає про процес створення виставки та людей, які залишили значний слід в історії збереження і популяризації культурної спадщини", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, легкоатлетична збірна Ірану проведе тренувальний збір в окупованому Криму.

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