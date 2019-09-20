Французький режисер зняла фільм в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Французький режисер Маріан Лакомб зняла у 2018 році фільм "Культурна спадщина південнокримського узбережжя і його хранителі" в окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на програму заходу "Дні європейської спадщини".
Так, в російському православному духовно-культурному центрі в Парижі після конференції 21 вересня о 16:00 відбудеться показ документального фільму "Культурна спадщина південнокримського узбережжя і його хранителі". Журнал подорожей "знятий у 2018 році французьким режисером Маріан Лакомб, в окупованому Криму. Як зазначається, вона представить відеопортрети людей різного віку та професій, об'єднаних любов'ю до Криму.
Повідомляється, що конференція присвячена культурній спадщині Південного Криму.
Окрім того, зазначається, що з доповідями виступлять заступник генерального директора Ермітажу (Санкт-Петербург) Світлана Адаксіна і заступник директора Нікітського ботанічного саду (Ялта) Олег Коротков.
Окрім того, в так званому міністерстві культури республіки Крим розповідають про виставку "Культурна спадщина Південного берега Криму і його охоронців" де в рамках проекту, також буде показаний фільм французького режисера, який вона зняла в тимчасово окупованому Криму.
"Унікальну атмосферу фотовиставки доповнює демонстрація фільму французького режисера Маріан Лакомб, що оповідає про процес створення виставки та людей, які залишили значний слід в історії збереження і популяризації культурної спадщини", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, легкоатлетична збірна Ірану проведе тренувальний збір в окупованому Криму.