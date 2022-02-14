Французские журналисты незаконно съездили в ОРДЛО к Пушилину. С "визитом" будет разбираться СБУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Центр противодействия дезинформации Совета по нацбезопасности и обороне обратился в Службу безопасности Украины из-за сообщения о незаконном визите журналистов популярного французского телеканала TF1 в ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата СНБО, пишет УНН.

Цитата

“Журналисты популярного французского телеканала TF1 распространили материалы манипулятивного характера, дискредитирующие Украину на международной арене. Распространение зафиксировали аналитики Центра противодействия дезинформации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Детали

В аппарате сообщают, что говорилось в телесюжетах:
— журналисты на временно оккупированной территории Украины пообщались с Денисом Пушилиным;
— террористы, которых поддерживают российские военные, желают мира;
— Украина пытается инициировать дальнейшее ведение военных действий на Донбассе.

“Центр противодействия дезинформации обратился по этому факту в Службу безопасности Украины", - отметили в аппарате.

СНБО напоминает, что пересечение границы не через украинский пункт въезда-выезда является нарушением закона Украины (французские журналисты пересекли границу через Изварино со стороны России).

В 2014-м году Россия оккупировала Крымский полуостров и часть Луганской и Донецкой областей.

Что было раньше

Как писал УНН, в начале февраля спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил агентству Reuters, что на оккупированных частях Донбасса находятся не сепаратисты, а российская оккупационная администрация.

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