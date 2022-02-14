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Французькі журналісти незаконо з'їздили в ОРДЛО до Пушиліна. Із "візитом" розбиратиметься СБУ

Французькі журналісти незаконо з'їздили в ОРДЛО до Пушиліна. Із "візитом" розбиратиметься СБУ

Київ • УНН

 • 20225 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Центр протидії дезінформації Ради з нацбезпеки і оборони звернувся до Служби безпеки України через повідомлення про незаконний візит журналістів популярного французького телеканалу TF1 в ОРДЛО. Про це йдеться у повідомленні прес-служби апарату РНБО, пише УНН.

Цитата

“Журналісти популярного французького телеканалу TF1 поширили матеріали маніпулятивного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені. Поширення зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Деталі

В апараті повідомляють, про що йшлося в телесюжетах:
— журналісти на тимчасово окупованій території України поспілкувалися із Денисом Пушиліним;
— терористи, яких підтримують російські військові, бажають миру;
— Україна намагається ініціювати подальше ведення військових дій на Донбасі.

“Центр протидії дезінформації звернувся щодо цього факту до Служби безпеки України”, — зазначили в апараті.

РНБО нагадує, що перетин кордону не через український пункт в’їзду-виїзду є порушенням закону України (французькі журналісти перетнули кордон через Ізваріно з боку Росії).

2014 року Росія окупувала Кримський півострів та частину Луганської і Донецької областей.

Що було раніше

Як писав УНН, на початку лютого речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав агенції Reuters, що на окупованих частинах Донеччини знаходяться не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація.

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