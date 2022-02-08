МЗС України дорікнуло Reuters за статтю про лідера сепаратистів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав агенції Reuters, що на окупованих частинах Донеччини знаходяться не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Про це він написав у Twitter, інформує УНН.
Цитата
"Reuters, на Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських проксі створює хибну реальність, підриває зусилля із залучення Росії до відповідальності за злочини. Коли справа сягає безпеки Європи, відповідальна журналістика грає вирішальну роль", - написав Ніколенко.
Контекст
Напередодні агентство Reuters опублікувало статтю із заголовком "Лідер сепаратистів каже, що повномасштабна війна на сході України може вибухнути в будь-який момент", у якій журналісти цитують ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.
У коментарі Reutes він заявив, що бойовики будуть "змушені звернутися до Росії, якщо Україна за підтримки західних країн пройде певну лінію".
Як писав УНН, Україна неодноразово стверджувала, що не планує починати військову операцію ні на Донбасі, ні в Криму, ні в іншому місці, і зробить все щоб запобігти російській провокації.
Водночас саме Росія зібрала понад 100 тис. військових поблизу українських кордонів.