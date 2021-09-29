Французские "зеленые" выбрали экс-главу Гринпис для участия в президентских выборах

Детали

54-летний законодатель ЕС работал в неправительственных организациях в Буркина-Фасо и Бангладеш, а затем возглавил НПО, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, в том числе французское отделение Гринпис, и стал принимать все большее участие в политике.

Он хочет, чтобы Франция выделяла 20 млрд евро (23 миллиардов долларов) в год на переход к более экологичной экономике, а также постепенно отказалась от интенсивного животноводства и ввела налог на богатство.

Французские “зеленые” не обладают такой силой, как их немецкие коллеги, и ни один опрос общественного мнения не рассматривает Жадо, который в настоящее время набирает около 6% голосов, как серьезного соперника президента Эммануэлю Макрону.

Но вопрос в том, сможет ли этот самопровозглашенный сторонник консенсуса стать лидером раздробленных левых сил Франции, отмечает Reuters.

После назначения в результате онлайн-голосования Жадо заявил, что хочет “пройти весь путь в Елисейский дворец, в парламент, чтобы управлять по-другому, в интересах граждан”.

Выборы президента Франции

Президентские выборы во Франции 2022 — двенадцати президентские выборы Пятой республики, пройдут в два тура — 10 и 24 апреля 2022 года. Второй тур будет проведен, если ни один кандидат не получит большинство в первом туре. На выборах будет выбран на пятилетний срок глава государства.

По данным опросов общественного мнения, Жадо находится на одном уровне с мэром Парижа от социалистов Анн Идальго — 6-7%, уступая своему главному левом сопернику, крайне левом Жан-Люку Меленшону.

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Это по сравнению с 23-26% у Макрона, который, по прогнозам, в первом туре незначительно опередит лидера ультраправых Марин Ле Пен и победит ее во втором туре.

Идальго или Жадо теоретически могут призвать других кандидатов отойти в сторону, надеясь объединить голоса левых.

Но перспектива такого пакта в настоящее время маловероятно, и даже если бы это произошло, шансы на то, что они займут второе место и таким образом получат право на второй тур, выглядят еще менее, судя по последним опросам.

Однако, кампания уже преподносит сюрпризы — не в последнюю очередь потенциальный вызов со стороны звезды ток-шоу Эрика Земмура, который уходит еще дальше вправо, чем Ле Пен.

Более 120 тысяч человек зарегистрировались, чтобы выбрать кандидата от “Зеленых” в открытом для всех онлайн-голосовании.

Жадо набрал 51,03% голосов против 48,97% в Сандрин Руссо, экономиста, которая выступала за “радикальные изменения” во всех сферах, чтобы решить не только проблему изменения климата, но и укрепить здравоохранение и образование.