Французские "зеленые" выбрали экс-главу Гринпис для участия в президентских выборах

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107057 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 116410 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104056 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103480 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 131452 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120278 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158590 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143062 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179490 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172917 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 103352 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 44397 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 56836 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 69509 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 37675 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 116410 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 131452 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 300669 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 267554 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 252440 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 107059 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119015 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 158590 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116966 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116599 просмотра
Актуальное
Французские "зеленые" выбрали экс-главу Гринпис для участия в президентских выборах

Французские "зеленые" выбрали экс-главу Гринпис для участия в президентских выборах

Киев  •  УНН

 • 18516 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во вторник бывший руководитель Гринпис Янник Жадо победил более радикального соперника и стал кандидатом в президенты Франции от партии Зеленых в следующем году, что потенциально повышает их шансы выйти за пределы своей традиционной базы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

54-летний законодатель ЕС работал в неправительственных организациях в Буркина-Фасо и Бангладеш, а затем возглавил НПО, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, в том числе французское отделение Гринпис, и стал принимать все большее участие в политике.

Он хочет, чтобы Франция выделяла 20 млрд евро (23 миллиардов долларов) в год на переход к более экологичной экономике, а также постепенно отказалась от интенсивного животноводства и ввела налог на богатство.

Французские “зеленые” не обладают такой силой, как их немецкие коллеги, и ни один опрос общественного мнения не рассматривает Жадо, который в настоящее время набирает около 6% голосов, как серьезного соперника президента Эммануэлю Макрону.

Но вопрос в том, сможет ли этот самопровозглашенный сторонник консенсуса стать лидером раздробленных левых сил Франции, отмечает Reuters.

После назначения в результате онлайн-голосования Жадо заявил, что хочет “пройти весь путь в Елисейский дворец, в парламент, чтобы управлять по-другому, в интересах граждан”.

Выборы президента Франции

Президентские выборы во Франции 2022 — двенадцати президентские выборы Пятой республики, пройдут в два тура — 10 и 24 апреля 2022 года. Второй тур будет проведен, если ни один кандидат не получит большинство в первом туре. На выборах будет выбран на пятилетний срок глава государства.

По данным опросов общественного мнения, Жадо находится на одном уровне с мэром Парижа от социалистов Анн Идальго — 6-7%, уступая своему главному левом сопернику, крайне левом Жан-Люку Меленшону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

Это по сравнению с 23-26% у Макрона, который, по прогнозам, в первом туре незначительно опередит лидера ультраправых Марин Ле Пен и победит ее во втором туре.

Идальго или Жадо теоретически могут призвать других кандидатов отойти в сторону, надеясь объединить голоса левых.

Но перспектива такого пакта в настоящее время маловероятно, и даже если бы это произошло, шансы на то, что они займут второе место и таким образом получат право на второй тур, выглядят еще менее, судя по последним опросам.

Однако, кампания уже преподносит сюрпризы — не в последнюю очередь потенциальный вызов со стороны звезды ток-шоу Эрика Земмура, который уходит еще дальше вправо, чем Ле Пен.

Более 120 тысяч человек зарегистрировались, чтобы выбрать кандидата от “Зеленых” в открытом для всех онлайн-голосовании.

Жадо набрал 51,03% голосов против 48,97% в Сандрин Руссо, экономиста, которая выступала за “радикальные изменения” во всех сферах, чтобы решить не только проблему изменения климата, но и укрепить здравоохранение и образование.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы