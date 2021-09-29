Французькі "зелені" обрали ексглаву Грінпіс для участі в президентських виборах

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54-річний законодавець ЄС працював в неурядових організаціях в Буркіна-Фасо і Бангладеші, а потім очолив НПО, що займаються питаннями охорони навколишнього середовища, в тому числі французьке відділення Грінпіс, ​​і став приймати все більшу участь в політиці.

Він хоче, щоб Франція виділяла 20 мільярдів євро (23 мільярдів доларів) на рік на перехід до більш екологічної економіці, а також поступово відмовилася від інтенсивного тваринництва і ввела податок на багатство.

Французькі “зелені” не володіють такою силою, як їх німецькі колеги, і жоден опитування громадської думки не розглядає Жадо, який в даний час набирає близько 6% голосів, як серйозного суперника президента Еммануеля Макрона.

Але питання в тому, чи зможе цей самопроголошений прихильник консенсусу стати лідером роздроблених лівих сил Франції, відзначає Reuters.

Після призначення в результаті онлайн-голосування Жадо заявив, що хоче “пройти весь шлях до Єлисейського палацу, до парламенту, щоб управляти по-іншому, в інтересах громадян”.

Вибори президента Франції

Президентські вибори у Франції 2022 року — дванадцяті президентські вибори П’ятої республіки, які пройдуть у два тури — 10 та 24 квітня 2022 року. Другий тур буде проведено, якщо жоден кандидат не отримає більшість у першому турі. На виборах буде вибрано на п’ятирічний термін голову держави.

За даними опитувань громадської думки, Жадо знаходиться на одному рівні з мером Парижа від соціалістів Анн Ідальго — 6-7%, поступаючись своєму головному лівому супернику, вкрай лівому Жан-Люку Меленшону.

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Це у порівнянні з 23-26% у Макрона, який, за прогнозами, в першому турі незначно випередить лідера ультраправих Марін Ле Пен і переможе її в другому турі.

Ідальго або Жадо теоретично можуть закликати інших кандидатів відійти в сторону, сподіваючись об’єднати голоси лівих.

Але перспектива такого пакту в даний час є малоймовірною, і навіть якщо б це сталося, шанси на те, що вони посядуть друге місце і таким чином отримають право на другий тур, виглядають ще менше, судячи з останніх опитувань.

Проте, кампанія вже підносить сюрпризи — не в останню чергу потенційний виклик з боку зірки ток-шоу Еріка Земмур, який ще далі вправо, ніж Ле Пен.

Понад 120 тисяч чоловік зареєструвалися, щоб вибрати кандидата від “Зелених” у відкритому для всіх онлайн-голосуванні.

Жадо набрав 51,03% голосів проти 48,97% у Сандрін Руссо, економіста, яка виступала за “радикальні зміни” у всіх сферах, щоб вирішити не тільки проблему зміни клімату, а й зміцнити охорону здоров’я та освіту.