Мішель Барньє вирішив балотуватися в президенти Франції

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“Так, я прийняв рішення бути кандидатом на президентських виборах в квітні майбутнього року. Менш ніж через 8 місяців французи обиратимуть свого нового президента”, — заявив він.

Деталі

Як зазначив політик в інтерв’ю TF1, настав “вимогливий і серйозний час”. За його словами, “світ, який нас оточує, — це небезпечний світ”. “Ми це бачимо в цей самий момент в Кабулі”, — вказав Барньє. “У ці важкі часи я прийняв рішення. Я рішуче налаштований висунути себе в президенти примирення Франції, який буде поважати французів і змусить поважати Францію. Ми живемо в небезпечному і нестабільному світі. Наша країна ослаблена, необхідно забезпечити альтернативний підхід, щоб примирити людей, згуртувати їх і почати узгоджені дії”, — підкреслив французький політик.

Нагадаємо

У грудні 2020 року Барньє вже офіційно оголосив про намір повернутися до французької політику, але до сих пір не підкріпив свої слова конкретними діями. Для того щоб очолити партію колишніх президентів Франції Жака Ширака і Ніколя Саркозі — раніше відому як “Союз за президентську більшість”, потім як “Союз за народний рух”, а тепер перейменовану в “Республіканці” — в якості головного кандидата на виборах навесні 2022 року, Барньє спочатку повинен буде перемогти на первинних виборах кандидата від правоцентристів.

Що передувало

У червні партія чинного президента Еммануеля Макрона програла на регіональних виборах у Франції.