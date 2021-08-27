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Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

Киев  •  УНН

 • 21986 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Бывший глава МИД Франции, экс-еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit, 70-летний представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье выдвинет свою кандидатуру в президенты страны на ближайших выборах весной 2022 года. Об этом Барнье заявил вечером в четверг, 26 августа, в Париже в прямом эфире телеканала TF1, передает УНН.

Цитата

“Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Менее чем через 8 месяцев французы будут выбирать своего нового президента”, — заявил он.

Детали

Как отметил политик в интервью TF1, наступило “требовательное и серьезное время”. По его словам, “мир, который нас окружает, — это опасный мир”. “Мы это видим в этот самый момент в Кабуле”, — отметил Барнье. “В эти трудные времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примирения Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия”, — подчеркнул французский политик.

Напомним

В декабря 2020 года Барнье уже официально объявил о намерении вернуться к французской политике, но до сих пор не подкрепил свои слова конкретными действиями. Для того чтобы возглавить партию бывших президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози — ранее известную как “Союз за президентское большинство”, затем как “Союз за народное движение”, а теперь переименованную в “Республиканцы” — в качестве главного кандидата на выборах весной 2022 , Барнье сначала должен будет победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.

Что предшествовало

В июне партия действующего президента Эммануэля Макрона проиграла на региональных выборах во Франции.

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