Французская бригада обслужит поединок Португалия - Украина

Главным рефери назначен молодой, но уже опытный 36-летний Клеман Тюрпен.

На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гриньоре. В качестве четвертого арбитра выступит Бенуа Мелло.

Добавим, матч Португалия - Украина состоится 22 марта на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.