Французская бригада обслужит поединок Португалия - Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Стартовый поединок украинской национальной команды в отборе к Евро-2020 против Португалии будет судить французская бригада арбитров, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Главным рефери назначен молодой, но уже опытный 36-летний Клеман Тюрпен.
На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гриньоре. В качестве четвертого арбитра выступит Бенуа Мелло.
Добавим, матч Португалия - Украина состоится 22 марта на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.