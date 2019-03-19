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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Французская бригада обслужит поединок Португалия - Украина

Киев • УНН

 • 7239 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Стартовый поединок украинской национальной команды в отборе к Евро-2020 против Португалии будет судить французская бригада арбитров, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

Французская бригада обслужит поединок Португалия - Украина

Главным рефери назначен молодой, но уже опытный 36-летний Клеман Тюрпен.

На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гриньоре. В качестве четвертого арбитра выступит Бенуа Мелло.
Добавим, матч Португалия - Украина состоится 22 марта на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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