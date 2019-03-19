Французька бригада обслужить поєдинок Португалія – Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Стартовий поєдинок української національної команди у відборі до Євро-2020 проти Португалії судитиме французька бригада арбітрів, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Головним рефері призначено молодого, але вже досвідченого 36-річного Клемана Тюрпена.
На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано й Сіріль Гріньоре. У ролі четвертого арбітра виступить Бенуа Мелло.
Додамо, матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні.