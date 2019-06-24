Францию накрыла аномальная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. C момента сообщения госметеослужбы Франции о том, что на текущей неделе практически на всей территории страны установятся температуры, порой превышающие 40 градусов по Цельсию, соответствующие службы и учреждения стали готовиться к тому, чтобы помочь людям пережить аномальную жару. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
В Париже мэрия продлила часы работы бассейнов, в общественных зданиях установили дополнительные кондиционеры.
Синоптики сообщают, что пик жары придется на середину недели, к выходным температура, пусть и медленно, начнет снижаться.
Как сообщал УНН, в Киеве на выходных зафиксировали три температурных рекорда.