Францию накрыла аномальная жара

КИЕВ. 24 июня. УНН. C момента сообщения госметеослужбы Франции о том, что на текущей неделе практически на всей территории страны установятся температуры, порой превышающие 40 градусов по Цельсию, соответствующие службы и учреждения стали готовиться к тому, чтобы помочь людям пережить аномальную жару. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.