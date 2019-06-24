Францію накрила аномальна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. C моменту повідомлення госметеослужби Франції про те, що на поточному тижні практично на всій території країни встановляться температури, які часом перевищують 40 градусів за Цельсієм, відповідні служби і установи стали готуватися до того, щоб допомогти людям пережити аномальну спеку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
У Парижі мерія продовжила години роботи басейнів, в громадських будівлях встановили додаткові кондиціонери.
Синоптики повідомляють, що пік спеки припаде на середину тижня, до вихідних температура, нехай і повільно, почне знижуватися.
Як повідомляв УНН, в Києві на вихідних зафіксували три температурних рекорди .