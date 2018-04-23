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Франция сделала шаг к ужесточению миграционного законодательства

Киев • УНН

 • 10023 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Нижняя палата парламента Франции - национальное собрание - в воскресенье приняло пакет поправок к законам, регулирующим вопросы миграции и предоставления убежища. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Франция сделала шаг к ужесточению миграционного законодательства

За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Колон, одобренный пакет поправок нацелен на усиление контроля за миграцией. В частности, срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Кроме того, сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Одобренные нововведения ослабят возможность получения убежища, полагают представители гуманитарных организаций.

Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в национальном собрании поправки поступят на обсуждение в сенат - верхнюю палату парламента Франции.

В 2017 году Франция впервые зарегистрировала свыше 100 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, что на 17% больше, чем годом ранее. 

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