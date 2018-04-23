Франція зробила крок до посилення міграційного законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Нижня палата парламенту Франції - національні збори - в неділю ухвалили пакет поправок до законів, які регулюють питання міграції та надання притулку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
За прийняття нововведень проголосували 228 депутатів, 139 осіб виступили проти, 24 депутати утрималися.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колон, схвалений пакет поправок націлений на посилення контролю за міграцією. Зокрема, термін подачі клопотання про надання притулку знижений з 120 до 90 днів, а їх розгляд в майбутньому займатиме не більше шести місяців замість одинадцяти. Крім того, скорочено час, що виділяється на подачу апеляції в разі відхилення клопотання.
Схвалені нововведення послаблять можливість отримання притулку, вважають представники гуманітарних організацій.
Ухваленню поправок, які викликали критику представників різних політичних таборів, передували багатогодинні дебати. Після голосування в національних зборах поправки спрямують на обговорення в сенаті - верхню палату парламенту Франції.
У 2017 році Франція вперше зареєструвала понад 100 тисяч клопотань про надання притулку, що на 17% більше, ніж роком раніше.