Франция изучает возможность отправки танков Leclerc Украине

Франция уже предоставила свою современную артиллерийскую систему Caesar, систему противовоздушной обороны Crotale, а недавно, среди прочего, свой высокомобильный легкий танк AMX-10 RC.

Первые 14 ББ АМХ-10 должны быть переданы Украине в конце февраля, в целом ожидается передача около 40 единиц.

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"Что касается танков Leclerc, мы продолжаем наш анализ с министерством вооруженных сил", - сказала Борн парламенту. "Вопрос помощи для Украины не ограничивается тем или иным оружием".

"Политических возражений нет", - сказал AFP источник в министерстве обороны Франции на условиях анонимности. "Украина ищет не "Леклерки", а "Цезари" и "Кроталисы", - добавил источник.

Источник добавил, что любое решение об их предоставлении не должно быть "эскалацией", должно предлагать "реальные и эффективные" выгоды для Украины и не должно подрывать обороноспособность Франции.

Париж все еще ведет переговоры с Италией о поставках Украине системы противовоздушной обороны MAMBA и надеется поставить больше ракет Crotale, сообщили источники в Министерстве обороны.

Добавим

Франция имеет около 200 Leclerc, которые были произведены оборонной группой Nexter System.

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил условия поставки тяжелых танков Украине в выходные, заявив в воскресенье, что на данный момент ничего не исключено.