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Франція вивчає можливість відправлення танків Leclerc Україні

Київ • УНН

 • 991619 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Франція продовжує вивчати можливість відправлення своїх важких танків Leclerc до України, заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Франція вивчає можливість відправлення танків Leclerc Україні

Франція вже надала свою сучасну артилерійську систему Caesar, систему протиповітряної оборони Crotale, а нещодавно, серед іншого, свій високомобільний легкий танк AMX-10 RC.

Перші 14 ББ АМХ-10 мають бути передані Україні наприкінці лютого, загалом очікується передача близько 40 одиниць.

Цитата

"Що стосується танків Leclerc, ми продовжуємо наш аналіз з міністерством збройних сил", - сказала Борн парламенту. "Питання допомоги для України не обмежується тією чи іншою зброєю".

"Політичних заперечень немає", - сказало AFP джерело в міністерстві оборони Франції на умовах анонімності. "Україна шукає не "Леклерки", а "Цезарі" та "Кроталіси", - додало джерело.

Джерело додало, що будь-яке рішення про їх надання не повинно бути "ескалацією", має пропонувати "реальні та ефективні" вигоди для України та не має підривати обороноздатність Франції.

Париж все ще веде переговори з Італією про постачання Україні системи протиповітряної оборони MAMBA і сподівається поставити більше ракет Crotale, повідомили джерела в Міністерстві оборони.

Доповнення

Франція має близько 200 Leclerc, які були зроблені оборонною групою Nexter System.

Президент Франції Еммануель Макрон виклав умови постачання важких танків Україні у вихідні, заявивши в неділю, що на даний момент нічого не виключено.

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