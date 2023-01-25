Франція вивчає можливість відправлення танків Leclerc Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Франція продовжує вивчати можливість відправлення своїх важких танків Leclerc до України, заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
Франція вже надала свою сучасну артилерійську систему Caesar, систему протиповітряної оборони Crotale, а нещодавно, серед іншого, свій високомобільний легкий танк AMX-10 RC.
Перші 14 ББ АМХ-10 мають бути передані Україні наприкінці лютого, загалом очікується передача близько 40 одиниць.
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"Що стосується танків Leclerc, ми продовжуємо наш аналіз з міністерством збройних сил", - сказала Борн парламенту. "Питання допомоги для України не обмежується тією чи іншою зброєю".
"Політичних заперечень немає", - сказало AFP джерело в міністерстві оборони Франції на умовах анонімності. "Україна шукає не "Леклерки", а "Цезарі" та "Кроталіси", - додало джерело.
Джерело додало, що будь-яке рішення про їх надання не повинно бути "ескалацією", має пропонувати "реальні та ефективні" вигоди для України та не має підривати обороноздатність Франції.
Париж все ще веде переговори з Італією про постачання Україні системи протиповітряної оборони MAMBA і сподівається поставити більше ракет Crotale, повідомили джерела в Міністерстві оборони.
Доповнення
Франція має близько 200 Leclerc, які були зроблені оборонною групою Nexter System.
Президент Франції Еммануель Макрон виклав умови постачання важких танків Україні у вихідні, заявивши в неділю, що на даний момент нічого не виключено.