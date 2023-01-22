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"Нічого не виключено": Макрон про постачання танків Leclerc для України

Київ • УНН

 • 1150415 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент Еммануель Макрон заявив у неділю, що Франція все ще вивчає можливість постачання в Україну важких танків Leclerc французького виробництва, передає УНН посилаючись на AFP.

"Нічого не виключено": Макрон про постачання танків Leclerc для України

Цитата

«Щодо «Леклерків», я попросив міністерство оборони попрацювати над цим. Нічого не виключено», - сказав він під час спільної пресконференції з канцлером Олафом Шольцом, але наголосив, що будь-які зусилля щодо відправки техніки для відображення російського вторгнення мають вирішуватися та координуватися «колективно» із союзниками, включаючи Німеччину.

Відповідаючи на запитання про те, чи схвалить Німеччина відправлення настільки затребуваних бойових танків Leopard 2 в Україну, канцлер Олаф Шольц сказав, що в минулому країна завжди діяла «в тісній координації з нашими друзями та союзниками».

Додамо

Париж уже поставив Україні сучасну артилерію, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси та системи ППО, але Макрон уже давно побоюється викликати невдоволення росії та розрив дипломатичних контактів із володимиром путіним.

Макрона неодноразово критикували українські союзники у минулому, а також східноєвропейські держави через коментарі, які були зосереджені на дипломатичних рішеннях війни.

У червні він заявив, що «ми не маємо принижувати росію». У грудні він закликав надати росії гарантії безпеки.

Однак останніми тижнями Макрон посилив свою риторику щодо кремля, звинувативши путіна у скоєнні військових злочинів за допомогою «боягузливих» та «цинічних» атак на українську інфраструктуру.

У своєму новорічному посланні французький лідер звернувся до українців зі словами: «Ми допомагатимемо вам до перемоги та побудуємо справедливий та міцний світ. Розраховуйте на Францію та розраховуйте на Європу».

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