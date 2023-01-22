"Ничего не исключено": Макрон о поставках танков Leclerc для Украины

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«Что касается «Леклерков», я попросил министерство обороны поработать над этим. Ничего не исключено», - сказал он во время совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем, но подчеркнул, что любые усилия по отправке техники для отражения российского вторжения должны решаться и координироваться «коллективно» с союзниками, включая Германию.

Отвечая на вопрос о том, одобрит ли Германия отправку столь востребованных боевых танков Leopard 2 в Украину, канцлер Олаф Шольц сказал, что в прошлом страна всегда действовала «в тесной координации с нашими друзьями и союзниками».

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Париж уже поставил Украине современную артиллерию, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО, но Макрон уже давно опасается вызвать недовольство россии и разрыв дипломатических контактов с владимиром путиным.

Макрона неоднократно критиковали украинские союзники в прошлом, а также восточноевропейские государства из-за комментариев, которые были сосредоточены на дипломатических решениях войны.

В июне он заявил, что «мы не должны унижать россию». В декабре он призвал предоставить россии гарантии безопасности.

Однако в последние недели Макрон усилил свою риторику в отношении кремля, обвинив путина в совершении военных преступлений посредством «трусливых» и «циничных» атак на украинскую инфраструктуру.

В своем новогоднем послании французский лидер обратился к украинцам со словами: «Мы будем помогать вам до победы и построим справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу».