Франция требует санкций в рамках фонда ЕС против стран, нарушающих верховенство права
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Франция будет добиваться ограничения доступа к средствам из фонда восстановления экономики ЕС для стран, власти которых не соблюдают принципа верховенства права. С таким заявлением выступил госсекретарь по делам Европы при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times, передает УНН.
“Если будут существовать сомнения в том, насколько ЕС привержен базовым ценностям, будут и сомнения в целесообразности существования этого проекта. Европа — это не только рынок, но и культурный и политический проект”, — подчеркнул Бон. В число основных ценностей он включил “базовые принципы демократии, свободные СМИ и равноправие”. Политик отметил, что финансовые санкции являются одним из “наиболее эффективных инструментов в борьбе с нарушениями норм правового государства”.
По информации издания, предложение Франции поддержали скандинавские страны и Нидерланды.
Главы государств и правительств стран ЕС в ходе саммита 17-21 июля в Брюсселе одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере 1 074,3 млрд евро на период с 2021 по 2027 и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне 750 млрд евро.
При этом соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые стало решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами сообщества. Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС непосредственно связанные с соблюдением страной основных принципов демократии. В первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия разоблачит в несоблюдении европейских ценностей, однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением радикально смягчен — этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС. В ходе переговоров против введения юридически прописанного условии соблюдения странами принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) выступали Польша, Венгрия и ряд других государств Восточной Европы.