Франция требует санкций в рамках фонда ЕС против стран, нарушающих верховенство права

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14691 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100400 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105282 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131604 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109967 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130282 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101884 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102543 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104384 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102037 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Франция требует санкций в рамках фонда ЕС против стран, нарушающих верховенство права

Франция требует санкций в рамках фонда ЕС против стран, нарушающих верховенство права

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Франция будет добиваться ограничения доступа к средствам из фонда восстановления экономики ЕС для стран, власти которых не соблюдают принципа верховенства права. С таким заявлением выступил госсекретарь по делам Европы при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times, передает УНН.

“Если будут существовать сомнения в том, насколько ЕС привержен базовым ценностям, будут и сомнения в целесообразности существования этого проекта. Европа — это не только рынок, но и культурный и политический проект”, — подчеркнул Бон. В число основных ценностей он включил “базовые принципы демократии, свободные СМИ и равноправие”. Политик отметил, что финансовые санкции являются одним из “наиболее эффективных инструментов в борьбе с нарушениями норм правового государства”.

По информации издания, предложение Франции поддержали скандинавские страны и Нидерланды.

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе саммита 17-21 июля в Брюсселе одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере 1 074,3 млрд евро на период с 2021 по 2027 и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне 750 млрд евро.

При этом соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые стало решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами сообщества. Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС непосредственно связанные с соблюдением страной основных принципов демократии. В первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия разоблачит в несоблюдении европейских ценностей, однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением радикально смягчен — этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС. В ходе переговоров против введения юридически прописанного условии соблюдения странами принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) выступали Польша, Венгрия и ряд других государств Восточной Европы.

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