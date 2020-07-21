Лідери країн ЄС на саміті досягли угоди по відновленню економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Лідери країн Євросоюзу досягли у вівторок угоди щодо бюджету ЄС на 2021-2027 роки та фонду відновлення економіки після пандемії коронавірусу обсягом у 750 млрд євро. Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель на полях саміту в Брюсселі, робота якого затягнулася майже на п'ять днів, передає УНН.
"Угода є!" - написав він у своєму Twitter.
"Історичний день для Європи!" - написав у свою чергу президент Франції Еммануель Макрон.
Відомо, що це перший в історії бюджет Євросоюзу, який буде прив'язаний до кліматичних завдань.
Напередодні стало відомо, що лідери країн ЄС домовилися щодо пакету допомоги для відновлення економіки після пандемії.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наприкінці травня представила план відновлення європейської економіки після пандемії: Брюссель пропонував створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро, який додасться до вже запущених загальноєвропейських механізмів.
За задумом, скористатися допомогою зможуть всі країни блоку, якщо їхні плани з відновлення і реформ отримають схвалення.
LIVE NOW: #EUCO press conference https://t.co/V5xToUKRln— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020