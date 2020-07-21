Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по восстановлению экономики

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33538 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106797 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133896 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110778 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131561 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102109 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по восстановлению экономики

Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по восстановлению экономики

Киев  •  УНН

 • 13798 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Лидеры стран Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает УНН.

“Соглашение есть!” — написал он в своем Twitter.

“Исторический день для Европы!” — написал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что это первый в истории бюджет Евросоюза, который будет привязан к климатическим задачам.

Накануне стало известно, что лидеры стран ЕС договорились о пакете помощи для восстановления экономики после пандемии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен конце мая представила план восстановления европейской экономики после пандемии. Брюссель предлагал создать фонд объемом в 750 млрд евро, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам.

По замыслу, воспользоваться помощью смогут все страны блока, если их планы по восстановлению и реформ получат одобрение.

LIVE NOW: #EUCO press conference https://t.co/V5xToUKRln

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

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