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Франція вимагає санкцій в рамках фонду ЄС проти країн, що порушують верховенство права

Франція вимагає санкцій в рамках фонду ЄС проти країн, що порушують верховенство права

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Франція домагатиметься обмеження доступу до засобів з фонду відновлення економіки ЄС для країн, влада яких не дотримуються принципу верховенства права. З такою заявою виступив держсекретар у справах Європи за часів міністра у справах Європи і закордонних справ Франції Клеман Бон в опублікованому в неділю інтерв’ю газеті Financial Times, передає УНН.

“Якщо будуть існувати сумніви в тому, наскільки ЄС прихильний базовим цінностям, будуть і сумніви в доцільності існування цього проекту. Європа — це не тільки ринок, але і культурний і політичний проект”, — підкреслив Бон. У число основних цінностей він включив “базові принципи демократії, вільні ЗМІ і рівноправність”. Політик зазначив, що фінансові санкції є одним з “найбільш ефективних інструментів у боротьбі з порушеннями норм правової держави”.

За інформацією видання, пропозиція Франції підтримали скандинавські країни та Нідерланди.

Глави держав і урядів країн ЄС в ході саміту 17-21 липня в Брюсселі схвалили фінальний компромісний варіант семирічного бюджетного плану Євросоюзу в розмірі 1 074,3 млрд євро на період з 2021 по 2027 рік і позабюджетний фонд відновлення економіки ЄС на рівні 750 млрд євро.

При цьому дотримання країнами Євросоюзу принципу верховенства права вперше стало вирішальним критерієм розподілу бюджетних витрат між країнами співтовариства. Тепер обсяги дотацій з бюджету і фонду відновлення ЄС безпосередньо пов’язані з дотриманням країною основних принципів демократії. У первинному варіанті підсумкового документа передбачалося автоматичне скорочення виплат країні, яку Єврокомісія викриє в недотриманні європейських цінностей, однак за пропозицією голови Євроради Шарля Мішеля механізм нагляду за його дотриманням радикально пом’якшений — це питання буде обговорюватися на самітах ЄС. В ході переговорів проти введення юридично прописаного умови дотримання країнами принципу верховенства права (як його оцінює Брюссель) виступали Польща, Угорщина і ряд інших держав Східної Європи.

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