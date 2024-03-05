Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве в восстановлении Черниговской области. Об этом сообщили на сайте правительственного портала, передает УНН.

Детали

Открытие офиса взаимоподдержки общин в Чернигове уже сейчас, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию - свидетельство высокой вовлеченности в восстановление Украины подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Уже идет общая работа над конкретными проектами, которые будут полностью или частично реализовываться на Черниговщине, в общем объеме свыше 5 млн евро, в частности:

консервационные работы крыши областного академического театра в г.Чернигов,

поддержка украинских стартапов и инноваций на местном уровне, в частности в Черниговской области,

предоставление приоритетной помощи в сфере здравоохранения, в частности, восстановление противорадиационных укрытий в центральных больницах Черниговщины,

поддержка органов местного самоуправления в восстановлении и децентрализации, в том числе разработка и внедрение учебных модулей в темах инноваций, мобильности, сельского хозяйства, культуры и наследия.

С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро