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Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 01:49  •  578 просмотра

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Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве в восстановлении Черниговской области. Об этом сообщили на сайте правительственного портала, передает УНН.

Детали

Открытие офиса взаимоподдержки общин в Чернигове уже сейчас, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию - свидетельство высокой вовлеченности в восстановление Украины

подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Уже идет общая работа над конкретными проектами, которые будут полностью или частично реализовываться на Черниговщине, в общем объеме свыше 5 млн евро, в частности:

  • консервационные работы крыши областного академического театра в г.Чернигов,
  • поддержка украинских стартапов и инноваций на местном уровне, в частности в Черниговской области,
  • предоставление приоритетной помощи в сфере здравоохранения, в частности, восстановление противорадиационных укрытий в центральных больницах Черниговщины,
  • поддержка органов местного самоуправления в восстановлении и децентрализации, в том числе разработка и внедрение учебных модулей в темах инноваций, мобильности, сельского хозяйства, культуры и наследия.

С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро4 марта 2024, 09:52 • 16950 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Франція посилює допомогу у відновленні Чернігівщини
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