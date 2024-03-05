Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины
Киев • УНН
Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве в восстановлении Черниговской области. Об этом сообщили на сайте правительственного портала, передает УНН.
Детали
Открытие офиса взаимоподдержки общин в Чернигове уже сейчас, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию - свидетельство высокой вовлеченности в восстановление Украины
Уже идет общая работа над конкретными проектами, которые будут полностью или частично реализовываться на Черниговщине, в общем объеме свыше 5 млн евро, в частности:
- консервационные работы крыши областного академического театра в г.Чернигов,
- поддержка украинских стартапов и инноваций на местном уровне, в частности в Черниговской области,
- предоставление приоритетной помощи в сфере здравоохранения, в частности, восстановление противорадиационных укрытий в центральных больницах Черниговщины,
- поддержка органов местного самоуправления в восстановлении и децентрализации, в том числе разработка и внедрение учебных модулей в темах инноваций, мобильности, сельского хозяйства, культуры и наследия.
С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро4 марта 2024, 09:52 • 16950 просмотров
Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины
Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.
Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион
Фрагмент деревянной дверной рамы из "Титаника", которая спасла героиню Кейт Уинслет Роуз в фильме, будет продан на аукционе со стартовой ставкой 40 000 долларов.
В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине
Британские власти считают утечку разговоров офицеров Бундесвера о британских войсках в Украине серьезной проблемой, но заявляют, что это не повлияет на помощь Лондона Киеву или сотрудничество с Берлином.
Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление
Оккупанты подкупают пенсионеров на оккупированных Россией территориях по 80 долларов за правильное голосование на непризнанных президентских выборах.
В Одессе прогремели повторные взрывы
Системы противовоздушной обороны в Одессе неоднократно взрывались во время перехвата пяти волн ударных беспилотников, двигавшихся к городу со стороны Черного моря.
Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити
Вооруженные банды попытались захватить главный аэропорт Гаити, начав перестрелку с полицией и вооруженными силами, которые закрыли объект без полетов и пассажиров.
США ввели санкции против президента Зимбабве
США ввели санкции против президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и других высокопоставленных чиновников за их вероятную причастность к коррупции и нарушениям прав человека.
Малюська встретился с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде
Министр юстиции Украины Денис Малюська встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты прав детей в системе правосудия.
В Одессе прогремела серия взрывов
Взрывы произошли в Одессе после того, как вражеские беспилотники были замечены на подлете к городу с нескольких направлений.
CNN: летчик Тейшейра признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ
Военнослужащий Тейшейра признал себя виновным в утечке секретных документов США, включая отчеты о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Украине.