Франція посилює допомогу у відновленні Чернігівщини
Київ • УНН
Франція погодилася виділити понад 5 мільйонів доларів на допомогу у відновленні районів Чернігівської області, що постраждали від війни.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Чернігівська обласна військова адміністрація та Французька агенція міжнародного технічного співробітництва Expertise France уклали Меморандум про співпрацю у відбудові Чернігівської області. Про це повідомили на сайті урядового порталу, передає УНН.
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Вже триває спільна робота над конкретними проектами, які будуть повністю або частково реалізовуватись на Чернігівщині, в загальному обсязі понад 5 млн євро, зокрема:
- консерваційні роботи даху обласного академічного театру у м.Чернігів,
- підтримка українських стартапів та інновацій на місцевому рівні, зокрема в Чернігівській області,
- надання пріоритетної допомоги у сфері охорони здоров’я, зокрема, відновлення протирадіаційних укриттів у центральних лікарнях Чернігівщини,
- підтримка органів місцевого самоврядування у відновленні та децентралізації, в тому числі розробка та впровадження навчальних модулів у темах інновацій, мобільності, сільського господарства, культури та спадщини.
З початку великої війни Франція надала Україні військове обладнання на понад 2,5 млрд євро 04.03.24, 11:52 • 19075 переглядiв