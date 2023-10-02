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Франция будет страховать от военных рисков свои заинтересованные в восстановлении Украины компании

Франция будет страховать от военных рисков свои заинтересованные в восстановлении Украины компании

Киев • УНН

 • 214544 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать свои компании, которые готовы инвестировать в Украину и принимать активное участие в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Цитата

«Мы вели немало дискуссий и переговоров по страхованию Францией своих компаний от военных рисков и наконец имеем результат этой кропотливой работы. Французское экспортно-кредитное агентство начало предоставлять гарантии для компаний, которые заинтересованы в восстановлении Украины. Мы видим оживление заинтересованности со стороны французского коммерческого сектора в работе в Украине, поэтому это решение – сигнал для французских компаний о том, что могут активнее выходить на украинский рынок», - заявила Свириденко.

Детали

Отмечается, что любая компания, которая работает по французскому законодательству и осуществляет долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, имеет право на это инвестиционное страхование. Это же касается кредитных учреждений, которая предоставляет кредит иностранному подразделению. Инвестиционное страхование защищает инвесторов или кредитные учреждения, которые выделяют инвестиционные займы, от рисков повреждения имущества.

Сообщается, что страхование покрывает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности.

Напомним

13 сентября состоялась онлайн-встреча по страхованию инвестиционных рисков для французского бизнеса «Введение Францией механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной». Мероприятие организовала Франко-украинская торгово-промышленная палата. Во встрече приняли участие более 150 ведущих французских и украинских компаний, которые уже работают в Украине, или рассматривают возможность выхода на украинский рынок.

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