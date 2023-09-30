Французька компанія поставить Україні мости-амфібії та машини для розмінування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві відбулося підписання Контракту на постачання роботизованих машин розмінування та мостів-амфібій для Державної спеціальної служби транспорту від французької компанії CEFA. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної спеціальної служби транспорту України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що новітню техніку підрозділи Держспецтрансслужби отримають завдяки фінансуванню французького Фонду підтримки України.

Додамо

У Словаччині зібрали кошти на придбання машини для розмінування для України.

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