Французька компанія поставить Україні мости-амфібії та машини для розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві відбулося підписання Контракту на постачання роботизованих машин розмінування та мостів-амфібій для Державної спеціальної служби транспорту від французької компанії CEFA. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної спеціальної служби транспорту України, передає УНН.
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Зазначається, що новітню техніку підрозділи Держспецтрансслужби отримають завдяки фінансуванню французького Фонду підтримки України.
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У Словаччині зібрали кошти на придбання машини для розмінування для України.
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