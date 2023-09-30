Французская компания поставит Украине мосты-амфибии и машины для разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве состоялось подписание контракта на поставку роботизированных машин разминирования и мостов-амфибий для Государственной специальной службы транспорта от французской компании CEFA. Об этом сообщили на фейсбук-странице Государственной специальной службы транспорта Украины, передает УНН.
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Отмечается, что новейшую технику подразделения Госспецтрансслужбы получат благодаря финансированию французского Фонда поддержки Украины.
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В Словакии собрали средства на приобретение машины для разминирования для Украины.
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