Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої зацікавлені у відбудові України компанії

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«Ми вели чимало дискусій і перемовин щодо страхування Францією своїх компаній від воєнних ризиків і врешті маємо результат цієї кропіткої роботи. Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії для компаній, які зацікавлені у відбудові України. Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення – сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок», - заявила Свириденко.

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Зазначається, що будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, має право на це інвестиційне страхування. Це саме стосується кредитних установ, яка надає кредит іноземному підрозділу. Інвестиційне страхування захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна.

Страхування, як повідомляється, покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Нагадаємо

13 вересня відбулась онлайн-зустріч щодо страхування інвестиційних ризиків для французького бізнесу «Запровадження Францією механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних з війною». Захід організувала Франко-українська торгово-промислова палата. У зустрічі взяли участь понад 150 провідних французьких та українських компаній, що вже працюють в Україні, або розглядають можливість виходу на український ринок.

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