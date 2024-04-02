Франция предложит санкции на уровне ЕС против российских компаний за дезинформацию

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Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи в Газе со Всемирной центральной кухней после смертоносного удара, в результате которого погибли семь гуманитарных работников.
Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО будет посвящен разработке "дорожной карты" по вступлению Украины в Альянс.
Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги
Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил регулирование онлайн-казино и подготовку шагов для усиления контроля над индустрией.
Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года
Производственная активность в Китае росла самыми быстрыми темпами за последние 13 месяцев благодаря увеличению новых заказов от отечественных и иностранных клиентов, что способствовало повышению деловой уверенности до 11-месячного максимума.
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18
В Днепре количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 18, среди 12 госпитализированных - 5 детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник
20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.
Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен
По словам госсекретаря США Блинкена, Украина переживает критический момент в войне и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.
Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки противника на многих участках фронта, в частности 18 попыток прорыва обороны вблизи Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, нанеся значительные потери российским войскам авиаударами и артиллерийским огнем.
Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен
Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить поставку оружия и оборудования в Россию из Ирана, Северной Кореи и Китая для противодействия российской агрессии против Украины.