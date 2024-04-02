Франция предложит санкции на уровне ЕС против российских компаний за дезинформацию

Франция предложит общеевропейские санкции против российских компаний, которые распространяют дезинформацию. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"россия прибегает... к лжи и манипулированию нашим общественным мнением, в частности, финансируя вмешательство, продвигая ложные СМИ и обвиняя Украину", - заявил Сежурн на пресс-конференции в Париже с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он заявил, что Европа полна решимости остановить усилия россии по дестабилизации.

"Я предложу режим санкций против тех, кто поддерживает дезинформацию и дестабилизацию в стране и Европе в целом", — сказал Сежурне.

Дополнение

Накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял кум путина Медведчук.

По данным источников УНН, эту сеть удалось разоблачить благодаря помощи Службы Безопасности Украины.