Франция планирует направить в Румынию “несколько сотен” военных на фоне российской угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО, заявила министр обороны страны Флоренс Парли на фоне опасений российского вторжения в Украину, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о “готовности Франции идти дальше и в рамках НАТО взять на себя новые миссии... в частности, в Румынии”.
Парли сообщила радио France Inter, что в четверг посетила Румынию, чтобы обсудить этот вопрос. Она сказала, что Румыния является “зоной высокого напряжения”, которую необходимо “успокоить”.
“Очень скоро у нас будет встреча с членами НАТО”, — сказала она, добавив, что Париж планирует направить в Румынию “несколько сотен человек” в рамках “оборонного альянса”.
Дополнение
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу заявил, что посетит Украину 7-8 февраля вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.