Франція планує направити до Румунії “кілька сотень” військових на тлі російської загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Франція планує відправити кілька сотень солдатів до Румунії в межах можливого розгортання на східному фланзі НАТО, заявила міністр оборони країни Флоренс Парлі на тлі побоювань російського вторгнення в Україну, пише УНН з посиланням на AFP.
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Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив про “готовність Франції йти далі і в межах НАТО взяти на себе нові місії... зокрема, у Румунії”.
Парлі повідомила радіо France Inter, що у четвер відвідала Румунію, щоб обговорити це питання. Вона сказала, що Румунія є “зоною високої напруги”, яку необхідно “заспокоїти”.
“Дуже скоро ми матимемо зустріч із членами НАТО”, — сказала вона, додавши, що Париж планує направити в Румунію “кілька сотень людей” у межах “оборонного альянсу”.
Доповнення
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у суботу заявив, що відвідає Україну 7-8 лютого разом із німецькою колегою Анналеною Бербок.