Франция передаст Украине новую партию САУ Caesar
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Франция передаст Украине 6 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.
Детали
Лекарню подчеркнул, что такая бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. При этом он не уточнил, когда именно Украина их получит.
Это на приложение к 12 гаубицам, которые поставили ранее.
Справка
Caesar — самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.
Напомним
Германия и Нидерланды передадут для Украины еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.