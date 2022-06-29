Франция передаст Украине новую партию САУ Caesar

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Франция передаст Украине 6 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Детали

Лекарню подчеркнул, что такая бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. При этом он не уточнил, когда именно Украина их получит.

Это на приложение к 12 гаубицам, которые поставили ранее.

Справка

Caesar — самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

Напомним 

Германия и Нидерланды передадут для Украины еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Украинские Национальные Новости

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