Франція передасть Україні нову партію САУ Caesar
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Франція передасть для України 6 самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише УНН з посиланням на Le Parisien.
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Лекорню наголосив, що така бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, які знаходяться під обстрілом противника. При цьому, він не уточнив, коли саме Україна їх отримає.
Це на додаток до 12 гаубиць, які поставили раніше.
Довідка
Caesar — самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.
Нагадаємо
Німеччина та Нідерланди передадуть для України ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.