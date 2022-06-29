Франція передасть Україні нову партію САУ Caesar

Деталі

Лекорню наголосив, що така бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, які знаходяться під обстрілом противника. При цьому, він не уточнив, коли саме Україна їх отримає.

Це на додаток до 12 гаубиць, які поставили раніше.

Довідка

Caesar — самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Нагадаємо

Німеччина та Нідерланди передадуть для України ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.