Франция передала Украине обещанные дальнобойные ракеты SCALP
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина уже получила от Франции все крылатые дальнобойные ракеты SCALP, которые власти обещали предоставить в рамках первой партии помощи. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию LB.ua, сообщает УНН.
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“Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя”, - заявил посол.
Детали
Сейчас, по его словам, ведутся переговоры с Францией по поставкам дальнобойных ракет, средств противовоздушной обороны и запчастей.
Также он отметил, что Франция с начала полномасштабной войны поставила условие в контексте поставок вооружения - это сохранение полной тишины. По его словам, Париж заботится о безопасности логистики.
“Вообще если вы слышите от президента Зеленского или от президента Макрона заявление о том, что Франция приняла решение по просьбе украинской стороны предоставить нам какое-то вооружение, то знайте – оно уже в Украине и уже работает на фронте”, - заверил Омельченко.
По его словам, сейчас в Париже стали понемногу предоставлять публичную информацию о поставках вооружения Украине.
Также посол отметил, что именно Франция была одним из первых государств, кто поставил Украине оружие натовских образцов.
“Когда продолжалась дискуссия о предоставлении нам тяжелого наступательного оружия, именно Макрон первым после переговоров с президентом Зеленским произнес слово «танки». Так Франция стала инициатором и двигателем танковой коалиции”, - Омельченко.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля сказал, что Франция поставит Украине дальнобойные ракеты SCALP.